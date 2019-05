Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Rostock (ots)

Nach dem Brand eines Pkw im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Das Fahrzeug, ein Opel Omega älteren Baujahrs, parkte am Fahrbahnrand in der Mecklenburger Allee. Als der Innenraum des Pkws in der vergangenen Nacht brannte, alarmierten Passanten die Feuerwehr. Durch das Feuer wurde das Autos erheblich beschädigt. Personen oder andere Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell