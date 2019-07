Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte manipulieren Oberleitung der "Hambachbahn"

Aachen/Kerpen/Hambach (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht eine Oberleitung der sog. "Hambachbahn" manipuliert und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Die Leitungen wurden dabei beschädigt. Ein Transportzug der RWE Power AG kam aufgrund der Störung gegen 03.30 Uhr zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Am Tatort konnten Beweismittel sichergestellt werden. Die EK Hambach hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. (am)

