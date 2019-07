Polizei Aachen

POL-AC: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein 20-jähriger Mann aus Aachen gestern Abend (01.07.2019, 21.00 Uhr) am Hohenzollernplatz schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen soll es zuvor zu einem Treffen zwischen zwei Personenkreisen am Berufskolleg in der Neuköllner Straße gekommen sein, bestehende Geldschulden seien der Grund gewesen. Bereits dort soll es zu Uneinigkeiten gekommen sein, woraufhin eine Partei die Örtlichkeit mit einem Pkw verließ. Am Hohenzollernplatz kam es schließlich zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Parteien, welches in einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung mündete. Mehrere Fahrzeuge flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausgerückt war.

Der 20-Jährige wurde, nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den Verletzungen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Stichverletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (am)

