Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag: Einsatz besetztes Haus in Morschenich

Aachen/Morschenich (ots)

Bei der gestrigen Räumung eines widerrechtlich besetzten Hauses in der Oberstraße dauerten die Maßnahmen der Polizei in Morschenich bis in die späten Abendstunden an. Der Einsatz wurde um kurz nach 23.00 Uhr beendet.

Insgesamt wurden 15 Personen in dem Haus angetroffen. Bei drei Tatverdächtigen konnten die Personalien noch vor Ort zweifelsfrei festgestellt werden, sie wurden anschließend mit einem Platzverweis entlassen.

Die zwölf übrigen Personen wurden zur Feststellung ihrer Identität in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden alle Personen entlassen. Entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand wurden eingeleitet (siehe unsere Meldung vom 27.06.2019). (am)

