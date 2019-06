Polizei Aachen

POL-AC: Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall

Stolberg (ots)

Am Mittwochabend (26.6.) gegen 21.40 Uhr kam es auf der Prämienstraße in Münsterbusch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitiger Erkenntnislage befuhren der 21-jährige Autofahrer und der 63- jährige Radfahrer die Prämienstraße aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Mauerstraße. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte der Autofahrer links am Radfahrer vorbeizufahren. Plötzlich und ohne Handzeichen zu geben sei der Radfahrer ebenfalls nach links vor das Fahrzeug des 21-Jährigen gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (ssch)

