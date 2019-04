Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal- Traktorfahrer fährt Kind an und flüchtet- Zeugen gesucht

Brcuhsal (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist am Montagnachmittag vom Fahrer eines blauen Traktors übersehen worden. Das Kind wollte gegen 16Uhr die Straße Au in den Buchen vor einem haltenden Linienbus überqueren und achtete nicht auf den von rechts kommenden Verkehr. Dabei erwischte ihn das Traktorgespann am Fuß. Der Fahrer , ein älterer Mann, der mit einer blauen Latzhose bekleidet war, entschuldigte sich zwar noch bei dem verletzten Jungen, fuhr dann aber mit seinem Schlepper mit Anhänger, der mit Holz beladen war, davon. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Linienbusses, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Telefon 071 944840, zu melden.

