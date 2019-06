Polizei Bochum

POL-BO: Mann reißt Mädchen (11) Kette vom Hals - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Ohne Beute flüchtete ein Krimineller aus einem Supermarkt in Herne-Wanne - er hatte versucht, ein elfjähriges Mädchen zu bestehlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die junge Hernerin hielt sich am frühen Donnerstagnachmittag, 6. Juni, in der Getränkeabteilung des Supermarktes an der Hauptstraße 211 auf, als ihr der Täter gegen 14.30 Uhr unvermittelt die Goldkette vom Hals riss. Das Schmuckstück fiel zu Boden fiel, woraufhin es der Elfjährigen gelang, es wieder an sich zu nehmen. Der Täter flüchtete.

So wird der Kriminelle beschrieben: männlich; 40 bis 45 Jahre alt; dunkle, leicht lockige Haare. Er trug einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 / 950 8510 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell