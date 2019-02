Polizei Aachen

POL-AC: Kripo sucht Zeugen nach Raubüberfall und "putzt Klinken"

Aachen (ots)

Nach einem Raubüberfall in der Beverstraße am vergangenen Freitag sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen.

Opfer am 8.2., gegen 22.40 Uhr, war ein 40-jähriger Mann. Mittels einer Internetplattform wollte er ein Handy kaufen. Ein Verkäufer hatte sich gemeldet. Man verabredete einen Treffpunkt in der Be-verstraße. Als der 40-Jährige dort wartete, überfielen ihn zwei Täter. Einer von ihnen war maskiert, so das Opfer. Der bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und raubte ihm dessen Handy und Bargeld. Die Täter flüchteten. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Eine Fahndung nach den Tätern und die bisherigen Ermittlungen verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas von dem Überfall mitbekommen haben könnten. Unter ande-rem soll ein Taxifahrer zur Tatzeit vorbeigefahren sein. Hinweise bitte an die Kripo unter 0241 - 9577 31501 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten).

Am Nachmittag werden Beamte im Bereich der Beverstraße "Klinken putzen" und Anwohner befragen, ob sie etwas gesehen oder gehört haben.

Info: Legen Sie bei solchen Abwicklungen immer ein gesundes Misstrauen an den Tag. Bestimmen SIE, wo man sich verabredet. Meiden Sie dunkle Plätze und Gegenden. Nehmen Sie zumindest einen Zeugen mit.

Ein Flugblatt ist angehängt und kann rechtefrei genutzt werden. (pk)

