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Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - E-Bike sichergestellt

POL-BS: Eigentümer gesucht - E-Bike sichergestellt
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Braunschweig (ots)

Am Windmühlenberg, 10.03.2026, 11:30 Uhr

Nach günstigem Kauf besteht der Verdacht des Diebstahls

Bei einer Personenkontrolle stellten Polizeibeamte ein hochwertiges Fahrrad bei einem 40-jährigen Mann fest. Er konnte nicht nachweisen, dass es ihm gehörte und gab lediglich an, es für einen günstigen Preis, der deutlich unter dem Wert des E-Bikes liegt, erworben zu haben. Aufgrund dieser Angaben besteht der Verdacht, dass das Fahrrad einem Diebstahl entstammt. Es wurde sichergestellt und Verfahren wegen Diebstahl und Hehlerei eingeleitet. Die Polizei sucht deshalb nach dem Eigentümer des Fahrrads der Marke WINORA. Hinweise zur Herkunft oder zum Eigentümer nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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