Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in der Weststadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innstraße, 13.03.23, 20.00 Uhr

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Montagabend ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Weststadt gekommen.

Vermutlich durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster gelang es unbekannten Tätern, in die Räumlichkeiten des Wohnhauses zu kommen. Hier wurden verschiedene Räume durchsucht und Schränke durchwühlt.

Es konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, führte eine Spurensuche durch und fertigte eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Beobachtungen zur angegebenen Zeit gemacht haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter 0531 - 4762516 beim Kriminaldauerdienst.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell