Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte Frau entwendet Geldbörse und hebt Geld ab - Polizei fahndet mit Fotoaufnahmen der Tatverdächtigen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Timmerlahstraße, Kruckweg, 07.12.2021, 10.30 Uhr - 11.07 Uhr

Eine unbekannte Frau entwendete eine Geldbörse mit EC-Karte und hob sofort Geld ab.

Im Dezember kaufte eine 82-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt auf der Timmerlahstraße ein. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Brieftasche nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel war. Die Braunschweigerin informierte ihre Tochter über den Vorfall. Diese überprüfte das Konto der 82-Jährigen und fand eine Abbuchung, die kurz nach dem Diebstahl getätigt wurde. An einem Geldautomaten am Kruckweg wurden fast 1000EUR abgehoben. Die Frauen informierten die Polizei.

Das Amtsgericht Braunschweig gab nun die Bilder einer Überwachungskamera für die Veröffentlichung frei.

Wer kann Angaben zu der Frau auf den Aufnahmen machen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

