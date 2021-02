Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schöttlerstraße 04.02.2021, 02:45 Uhr

Unbekannte werfen einen Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines Pkw und zerstechen alle vier Reifen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich der Schöttlerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Audi. Durch Unbekannte wurde ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe geworfen, wodurch diese splitterte. Des Weiteren wurden alle vier Reifen an dem Pkw zerstochen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000EUR.

Da es sich um den Pkw der Lebensgefährtin eines Angehörigen der hiesigen rechten Szene handelt, wird von einer politisch motivieren Tat ausgegangen. Der Staatsschutz der Polizei Braunschweig ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei ruft Zeugen auf, die am 04.02.2021 in der Zeit zwischen 02 Uhr und 04 Uhr im Bereich der Schöttlerstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter 0531 476 2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell