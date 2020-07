Polizei Braunschweig

POL-BS: Rücksichtslose und gefährliche Fahrt: SUV flüchtet auf der stark befahrenen Autobahn

Braunschweig (ots)

Helmstedt/Königslutter - BAB 2 21.07.2020, 15.24 Uhr

Polizei sucht Zeugen, nachdem sich ein stark alkoholisierter Autofahrer der Polizeikontrolle entziehen wollte.

Am Montagnachmittag fiel einer zivilen Streifenbesatzung der Autobahnpolizei ein weißer Mercedes-Benz auf, der auf der A2 in Richtung Berlin fuhr. Die Polizeibeamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und zeigten dem Fahrer in Höhe des Parkplatzes Essehof das Zeichen "Bitte folgen".

Doch anstatt der Aufforderung nachzukommen, beschleunigte der Fahrer ab dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter stark, zeigte den Beamten noch den Mittelfinger und setzte seine Fahrt auf der A2 rücksichtslos fort.

Die Polizisten verfolgten den 54-Jährigen mit aufgesetztem Blaulicht und Martinshorn. Andere Fahrzeuge mussten stark abbremsen und dem weißen SUV ausweichen, der Geschwindigkeiten zwischen 150 und 200 Stundenkilometer fuhr. Hierbei befuhr er nicht nur alle drei Fahrstreifen, um schnell voranzukommen, sondern auch den Seitenstreifen.

Gemeinsam mit einem zweiten Funkstreifenwagen gelang es der Polizei, flüchtenden Wagen hinter der Anschlussstelle Rennau anzuhalten.

Nun stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest ergab über 1,5 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins die Folge.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen, die das riskante Fahrmanöver des Mannes beobachtet haben oder die sogar gefährdet wurden, sich bei der Autobahnpolizei Braunschweig unter 0531/476-3715 zu melden.

