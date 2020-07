Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher festgenommen

Braunschweig (ots)

Braunschweig 07.07.2020

Die Braunschweiger Kriminalpolizei konnte am 07.07.2020 einen Einbrecher festnehmen.

Durch zielgerichtete und konsequente Ermittlungen konnten die Beamten einen 42-jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Dieser stand im Verdacht, im März 2020, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus begangen zu haben.

Aus diesem Grund erwirkte die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch Diebesgut aus zwei weiteren Einbrüchen. Offensichtlich war der Beschuldigte, neben dem ursprünglichen Einbruch in das Einfamilienhaus, auch in eine Braunschweiger Arztpraxis und in einen Büroraum eingebrochen. Auch diese Taten wurden im März und im April 2020 begangen.

Das Amtsgericht Braunschweig ordnete Untersuchungshaft an.

