Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 07.06.2020, 03.28 Uhr

Zeugen beobachteten zwei Personen, die ein Graffiti sprühten. Nach einer Verfolgung zu Fuß konnten sie eine Person festhalten und der Polizei übergeben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen den beiden Zeugen in der Dankwardstraße eine junge Frau sowie ein junger Mann auf, die gerade den Schriftzug "ACAB" an eine Hauswand sprühten. Als die Zeugen die beiden Sprayer auf ihr Verhalten ansprechen wollten, ergriffen sie sofort die Flucht.

Durch mehrere Straßen verfolgten sie die jungen Leute, die sie am Vorabend bereits kennengelernt hatten, bis sie die 18-Jährige festhalten und der hinzugezogenen Polizei übergeben konnten.

Die Beamten stellten nicht nur Farbreste an den Händen der Beschuldigten fest, sondern auch weitere frische Schriftzüge, die dem in der Dankwardstraße ähnelten. Betroffen wurden das Rathaus, eine Bank, eine Werbetafel sowie mehrere Einzelhandelsgeschäfte.

Im Rahmen der Ermittlungen zur Sachbeschädigungen prüft die Polizei nun, ob die 18- und 20-Jährigen alle Schriftzüge verantwortlich sein können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell