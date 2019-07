Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

Braunschweig (ots)

28.07.2019, 02.33 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Ein Tabakwarengeschäft war in der Nacht zu Sonntag Ziel von Einbrechern.

Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße bemerkte am Sonntagmorgen das offenstehende Rollzugangstor eines dort befindlichen Tabakwarengeschäftes und verständigte den Hausmeister. Nach Rücksprache mit dem 62-jährigen Inhaber des Geschäfts wurde die Polizei hinzugezogen.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht sowohl eine Glasschiebetür als auch das Rolltor geöffnet und waren so in das Geschäft gelangt. Hier entwendeten sie eine große Menge an Zigaretten und verschwanden nach der Tat unerkannt.

Nach ersten Schätzungen liegt der Wert der erbeuteten Tabakwaren bei mehr als 10.000,- Euro.

