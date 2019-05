Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfallflucht in Rautheim - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

19.05.2019, gegen 09.30 Uhr Braunschweig, Rautheim

Hinweise auf einen beschädigten Pkw erhoffen sich die Beamten des Verkehrsunfalldienstes nach einer Flucht am Sonntagmorgen.

Eine 25-jährige Frau hatte ihren Wagen in der Nacht zu Sonntag ordnungsgemäß auf der Bärwaldestraße geparkt. Ein 60-jähriger Zeuge hörte gegen 09.30 Uhr ein Unfallgeräusch und bemerkte ein blaues Auto der Marke VW, das sich zügig in Richtung Weststraße entfernte. Bei dem Wagen der 25-Jährigen wurden im Anschluss Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt.

Zeugen, die im Bereich Rautheim einen unfallbeschädigten blauen Wagen der Marke Volkswagen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell