Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 1.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in der Mombachstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Im dem Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstagabend bis Montagnachmittag kam es im Kasseler Stadtteil Nord zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich bei einem Parkmanöver ein geparktes Auto beschädigte. Da der Verursacher nach dem Unfall einfach weiterfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer geben können.

Wie das 25-jährige Unfallopfer aus Kassel bei der Anzeigenerstattung auf dem Innenstadtrevier mitteilte, parkte er seinen roten Seat Mii am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, in der Mombachstraße, in Höhe der Hausnummer 86 am rechten Fahrbahnrand. Erst bei seiner Rückkehr am Montag, gegen 16:00 Uhr, stellte der Mann an seinem Wagen den Schaden im Bereich der Motorhaube und des Frontstoßfängers fest. Von dem Verursacher und dessen Fahrzeug fehlte zu dem Zeitpunkt jede Spur.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell