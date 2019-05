Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck die Beute

Braunschweig (ots)

18.19.05.2019, bis 01.25 Uhr Braunschweig, Hondelage

Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Einbrecher in der Nacht von Samstag zu Sonntag.

Eine Familie war am Samstagabend zu einer Grillfeier bei Freunden aufgebrochen. Als sie in der Nacht zu ihrem Haus in der Hegerdorfstraße zurückkehrten, stellte der 40-jährige Familienvater eine gewaltsam geöffnete Terrassentür fest und verständigte die Polizei.

Unbekannte Täter hatten sich so Zutritt in das Haus verschafft und hier die Räumlichkeiten durchsucht. Nachdem sie mehrere Behältnisse ebenfalls gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie einen höheren Bargeldbetrag und Goldschmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

