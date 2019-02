Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl und Computerbetrug - wer kennt die unbekannte Frau?

Braunschweig (ots)

28./31.08.2018 Braunschweig, Stadtgebiet

In einem Verfahren der Ermittlungsgruppe "Unbare Zahlungsmittel" gab das Amtsgericht Braunschweig Bilder einer unbekannten Tatverdächtigen zur Veröffentlichung frei.

Eine 48-jährige Frau hatte im August vergangenen Jahres ein Bankkonto eröffnet und sollte die dazugehörige EC-Karte und PIN per Post erhalten. Die beiden Sendungen kamen jedoch nie bei der Auftraggeberin an. Die Briefe wurden offensichtlich gestohlen.

Mit der entwendeten Karte wurden mehrere Geldabhebungen an Automaten im Stadtgebiet Braunschweig getätigt. Bei einer Abhebung in einer Bank in Wolfenbüttel konnte jedoch ein Bild einer unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden.

Die Geldabheberin ist mittleren Alters und hat kinnlange blonde Haare. Auf dem Bild ist eine markante schwarze Brille zu erkennen.

Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person geben können, sich mit dem Kommissariat Süd unter der Rufnummer 0531/476-3515 in Verbindung zu setzen.

