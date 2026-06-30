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Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (68) nach Abbiegeunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Ein Kleinkraftradfahrer (68, aus Witten) ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 29. Juni, In Witten schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Wittener gegen 17.15 Uhr mit seinem Roller die Crengeldanzstraße in Richtung Bochum und beabsichtigte nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Witteners. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Kleinkraftradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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