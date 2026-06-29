Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Er soll am 27. Mai 2025 zwischen 17.50 Uhr und 18.11 Uhr diverse Zahlungen mit einer zuvor entwendeten Debitkarte getätigt haben.

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss deshalb Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos sehen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/208136

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

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