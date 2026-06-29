PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raub auf achtjährigen Wittener auf der Pferdebachstraße - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Raub von Montagmorgen, 29. Juni, sucht die Polizei einen bislang unbekannten Zeugen. Der Mann könnte wichtige Hinweise geben, da er einen Streit zwischen Kindern beobachtet hat.

Gegen 8.45 Uhr geriet der Geschädigte (8, aus Witten) auf der Pferdebachstraße in Höhe des Bahnübergangs mit zwei Jungen in einen Streit. Ein unbekannter Zeuge wurde darauf aufmerksam, schritt ein und forderte die beiden Jungen auf, den Achtjährigen in Ruhe zu lassen. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Kurz darauf entriss einer der Jungen dem Achtjährigen seinen Roller, verletzte ihn leicht und flüchtete.

Einer der Jungs wird als circa zehn Jahre alt, etwa 150 cm groß und bekleidet mit einem weißen T-Shirt beschrieben.

Der Tatverdächtige, der den Raub beging, wird als circa 15 Jahre alt, 155 cm bis 165 cm groß, mit brauen, langen Haaren zum Zopf, sportlicher Statur und bekleidet mit einem Sport-T-Shirt der Marke "Nike", Jogginghose und schwarzen Schuhen beschrieben.

Der Mann, der den Streit schlichten wollte und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8305 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 13:47

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Er soll am 27. Mai 2025 zwischen 17.50 Uhr und 18.11 Uhr diverse Zahlungen mit einer zuvor entwendeten Debitkarte getätigt haben. Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss deshalb Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos sehen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/208136 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:08

    POL-BO: Verkehrsunfall in Herne-Baukau: 37-jähriger Radfahrer schwer verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 28. Juni, in Herne-Baukau ist ein 37-jähriger Radfahrer aus Dortmund schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 37-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Hagener mit seinem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren