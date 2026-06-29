Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raub auf achtjährigen Wittener auf der Pferdebachstraße - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Raub von Montagmorgen, 29. Juni, sucht die Polizei einen bislang unbekannten Zeugen. Der Mann könnte wichtige Hinweise geben, da er einen Streit zwischen Kindern beobachtet hat.

Gegen 8.45 Uhr geriet der Geschädigte (8, aus Witten) auf der Pferdebachstraße in Höhe des Bahnübergangs mit zwei Jungen in einen Streit. Ein unbekannter Zeuge wurde darauf aufmerksam, schritt ein und forderte die beiden Jungen auf, den Achtjährigen in Ruhe zu lassen. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Kurz darauf entriss einer der Jungen dem Achtjährigen seinen Roller, verletzte ihn leicht und flüchtete.

Einer der Jungs wird als circa zehn Jahre alt, etwa 150 cm groß und bekleidet mit einem weißen T-Shirt beschrieben.

Der Tatverdächtige, der den Raub beging, wird als circa 15 Jahre alt, 155 cm bis 165 cm groß, mit brauen, langen Haaren zum Zopf, sportlicher Statur und bekleidet mit einem Sport-T-Shirt der Marke "Nike", Jogginghose und schwarzen Schuhen beschrieben.

Der Mann, der den Streit schlichten wollte und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8305 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

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