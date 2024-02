Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Witten: Pedelec-Fahrerin (50) und Motorradfahrer (58) verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 21. Februar, an der Kreuzung Wetterstraße / Kohlensiepen in Witten ereignet hat, wurden eine Pedelec-Fahrerin (50, aus Witten) und ein Motorradfahrer (58, aus Witten) verletzt.

Der Motorradfahrer befuhr nach aktuellem Stand gegen 15.40 Uhr die Wetterstraße Richtung Witten. Zeitgleich war die Pedelec-Fahrerin auf der Straße "Kohlensiepen" Richtung Wetter unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision, wodurch beide Beteiligten stürzten und sich Verletzungen zuzogen.

Während der 58-jährige Mann ambulant behandelt wurde, verblieb die 50-jährige Frau stationär im Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

