POL-BO: Spielhalle überfallen: Polizei nimmt dringend tatverdächtigen 28-Jährigen fest

Bochum (ots) - Eine 95-jährige Bochumerin hat am Freitag, 19. Januar, zwei Einbrecher lauthals in die Flucht geschlagen. Die Seniorin befand sich gegen 17 Uhr in der Küche ihrer Wohnung an der Wiemelhauser Straße, als sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür hörte. Als sie nachsah, standen zwei unbekannte Männer in ihrem Flur. Die 95-Jährige schrie die Einbrecher an, woraufhin diese flüchteten. Die beiden ...

