Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Witten-Heven

Witten (ots)

Noch ist ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten vom 10. November (Donnerstagmorgen) in Witten-Heven nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können.

Gegen 7.30 Uhr war ein 26-jähriger Wittener mit seinem Pkw auf der Seestraße in Richtung Herbeder Straße unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte er in Höhe der Anschlussstelle der A43 in Fahrtrichtung Münster nach links abzubiegen, um auf die Autobahn zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Autofahrerin (ebenfalls aus Witten) auf der Seestraße in Richtung Hevener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nach eigenen Angaben seien sowohl der 26-Jährige als auch die 54-Jährige bei Grünlicht gefahren. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt das ermittelnde Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-5206 entgegen.

