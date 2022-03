POL-BO: Mit Krankenfahrstuhl gestürzt - Bochumerin (78) leicht verletzt

Bochum (ots) - Am heutigen 2. März, gegen 9 Uhr, kam es in Bochum zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Jena stürzte aus noch unbekannter Ursache auf einer Rohbau-Baustelle an der ABC-Straße durch einen Versorgungsschacht mehrere Meter in die Tiefe. Trotz notärztlicher Versorgung erlag der 45-Jährige seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. Das ...

