POL-BO: Abbiegeunfall in Annen: Zwei Menschen werden verletzt

Witten, Dortmund (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Abbiegeunfall am Dienstag, 21. Dezember, in Witten-Annen.

Eine Autofahrerin (44, aus Witten) war gegen 17.15 Uhr auf der Annenstraße in Richtung Stockumer Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in die Stockumer Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Autofahrer (53, aus Dortmund), der auf der Stockumer Straße in Richtung Bebelstraße unterwegs war.

Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden.

Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

