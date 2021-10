Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich: Fünf Menschen verletzt

Bochum (ots)

Fünf verletzte Menschen, darunter zwei Kinder, und 9.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag, 29. Oktober, in Bochum-Langendreer. Zwei Autos waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Gegen 17 Uhr war eine 51-jährige Frau aus Gelsenkirchen die Straße "Am Vorort" in Richtung Langendreer unterwegs. Sie fuhr nach bisherigem Stand in die Kreuzung zur Ümminger Straße ein und kollidierte dort mit dem Auto eines 32-jährigen Bochumers. Dieser war auf der Ümminger Straße in Richtung Unterstraße unterwegs.

Bei dem Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin (30 Jahre, aus Gelsenkirchen) wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt, seine Beifahrerin (33 Jahre, aus Bochum) sowie zwei Kinder (5 und 9 Jahre) wurden jedoch ebenfalls verletzt. Nach Erstbehandlung vor Ort brachte sie ein Rettungswagenteam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat klärt die genaue Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell