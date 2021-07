Polizei Bochum

POL-BO: Unfall im Kreuzungsbereich: Autofahrerin (52) schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (13. Juli) in Bochum schwer verletzt worden. Sie war beim Einfahren in eine Kreuzung mit einem Kleinlaster zusammengestoßen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 52-jährige Autofahrerin aus Wattenscheid gegen 9.45 Uhr auf dem Munscheider Damm in Richtung Blumenfeldstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 28-jähriger Herner mit seinem Kleinlaster den Zeppelindamm in Richtung Linden. Im Kreuzungsbereich Munscheider Damm/Zeppelindamm kam es zum Zusammenstoß.

Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungswagenteam die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamtinnen und Beamten vor Ort auf 20.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Munscheider Damm in Fahrtrichtung Wattenscheid bis etwa 11 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell