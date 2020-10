Polizei Bochum

POL-BO: Laubeneinbrüche in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober, zwischen 19 bis 9.30 Uhr, kam es in Herne an der Emscherstraße 150 zu Laubeneinbrüchen. Unbekannte Kriminelle brachen in der Kleingartenanlage gewaltsam vier Lauben auf.

Sie entwendeten einen Rasenmäher und diverses Werkzeug.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

