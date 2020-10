Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (73) nach Sturz leicht verletzt

Bochum (ots)

Ein 73-jähriger Rollerfahrer stürzte am gestrigen 1. Oktober ohne Fremdeinwirkung und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Bochumer befuhr gegen 17.30 Uhr die Universitätsstraße in stadtauswärtige Richtung. An der Baustelle, welche sich an der Überführung des Springorum-Radweges befindet, verlangsamte er seine Geschwindigkeit, um sicher vom gesperrten rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln zu können. Dabei verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte mit seiner Vespa auf die linke Seite.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus; der Bochumer wurde nach ambulanter Behandlung seiner Verletzungen wieder entlassen.

