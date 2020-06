Polizei Bochum

POL-BO: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Einen "gefährlichen Spaß" haben sich unbekannte Kriminelle in der Nacht vom 22.06. zum 23.06. in Herne erlaubt.

Ein Anwohner der Paderborner Straße bemerkte in den Morgenstunden, gegen 06.00 Uhr, einen fehlenden Gullydeckel, welchen er am Vortag noch gesehen hat. Bei der Suche nach dem schweren Metall wurde die Polizei in einem Grünstreifen im Bereich der Kreuzung Paderborner Straße/Rottbruchstraße fündig. So konnte die bestehende Gefahr beseitigt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt unter der Rufnummer 0234 909-5264 um Hinweise.

