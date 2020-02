Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (70) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine 70-jährige Bochumerin ist bei einem Unfall am heutigen 20. Februar im Bereich der Isabellastraße in Bochum schwer verletzt worden. Die Frau war, gegen 12.40 Uhr, fußläufig auf einem Privatstraßenbereich ohne Gehweg unterwegs. Dort fuhr ein 26-jähriger Hattinger mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Einfahrt. Der Hattinger übersah die Fußgängerin und fährt sie an. Dabei verletzte sich die Frau schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

