Polizei Bochum

POL-BO: Seitenscheibe eines Linienbus beschädigt - Zeugen gesucht! /

Bochum (ots)

Das Bochumer Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Am 16. Februar (gegen 06.50 Uhr) befuhr ein Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsbetriebe mit einem Linienbus den Südring in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Rechener Straße bemerkte er einen lauten Knall und bremste das Fahrzeug kurz ab, um das Geschehen einordnen zu können. Dunkelheit und schlechtes Wetter erschwerten dies jedoch. Der einzig anwesende Fahrgast wurde bei der Bremsung nicht verletzt.

Erst beim späteren Halt am zentralen Omnibusbahnhof am Bochumer Hauptbahnhof bemerkte der Fahrer die beschädigte Scheibe neben dem Fahrzeugeinstieg, welche dank Sicherheitsglas nicht zerbarst.

Wer hat in Höhe der Rechener Straße etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise zur Geschäftszeit bitte unter der Rufnummer 0234/909-5206.

