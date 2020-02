Polizei Bochum

POL-BO: Mann (24) im U-Bahn Bereich schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 19. Februar, gegen circa 1 Uhr, kam es im Bereich der Bochumer U-Bahn (U35) Haltestelle Universitätsstraße / Max-Imdahl-Straße zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Aachener geriet an der Haltestelle zwischen Bahn und Bahnsteigkante. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5231 um Zeugenhinweise.

