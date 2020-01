Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen in Grundstückseinfahrt - Fußgängerin (57) im Krankenhaus!

Herne / Recklinghausen (ots)

Gestern Morgen, 28. Januar, ist es in Herne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin (57) schwer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine Autofahrerin (25) gegen 6.35 Uhr die Schillerstraße in nördliche Richtung (Mont-Cenis-Straße). Hinter der Kreuzung Sodinger Straße wollte die Frau aus Recklinghausen nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die in diesem Moment auf dem Gehweg in Richtung Sodinger Straße unterwegs war.

Die verletzte Hernerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

