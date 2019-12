Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Marihuana-Plantage aufgedeckt: 36-Jähriger in U-Haft!

Bochum (ots)

In der Nacht auf den 15. Dezember (2.15 Uhr) wollten Polizisten in Bochum-Langendreer einen Rollerfahrer kontrollieren. Zunächst beachtete der Fahrer die Anhaltesignale der Beamten nicht. An der Einmündung "Im Esch" / "Im Nordlicht" gelang es den Polizisten schließlich den Mann zu überprüfen. Dabei stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren war und Betäubungsmittel dabei hatte.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Reste einer abgeernteten Marihuana-Plantage, die mindestens mehrere Dutzend Pflanzen umfasste. Zudem wurden umfangreiche Mengen an Betäubungsmittel (Amphetamine und Marihuana) und Hieb- und Stichwaffen beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Bochumer, der unter Bewährung stand, Anfang der Woche einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen dauern im Rauschgiftkommissariat (KK14) weiter an.

