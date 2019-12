Polizei Bochum

POL-BO: Beim Einfahren mit Auto kollidiert: 42-Jährige ins Krankenhaus

Bochum / Wattenscheid (ots)

Am gestrigen 17. Dezember ist es in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen, zwei 42-jährige Autofahrerinnen waren beteiligt - eine von ihnen wurde schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine der beiden Wattenscheiderinnen mit ihrem Wagen gegen 7.50 Uhr die linke Fahrspur des Wattenscheider Hellwegs in Fahrtrichtung Essen. In Höhe der Hausnummer 202 fuhr vom rechten Fahrbahnrand ein Pkw in die Straße ein. Zuvor stand dieser auf dem dortigen Parkstreifen. Die ebenfalls aus Wattenscheid kommende Fahrerin wollte mit ihrem Wagen wenden, um ihre Fahrt in Richtung Bochum fortzusetzen.

Die Autos der beiden Frauen kollidierten - die 42-Jährige, die in den fließenden Verkehr einfahren wollte, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren - jeweils in Richtung Bochum und Essen - gesperrt werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell