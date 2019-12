Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer und Sozia werden auf Motorhaube geschleudert

Bochum (ots)

Am heutigen Dienstag um 16.01 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Bochumer mit seinem PKW von einem an der Hattinger Str. 223 gelegenen Parkplatz des REWE-Marktes in Bochum-Weitmar auf die Hattinger Straße abzubiegen und übersieht dabei ein herannahendes Kraftrad. Das Krad war mit einem 20-jährigen Bochumer und seiner 16-jährigen Schwester besetzt. Das Krad kollidierte frontal mit dem PKW, Kradfahrer und Sozia wurden nach vorne geschleudert, stürzten auf die Motorhaube und kamen darauf auf der Fahrbahn zum Liegen. Beide Personen wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo sie zum Glück nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen wird der Gesamtsachschaden auf 3500 EUR beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hattinger Straße im Bereich der Unfallstelle bis 17.37 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das zuständige Verkehrskommissariat.

