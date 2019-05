Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ St.Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis: Tresor aus Cafe entwendet, Zeugen gesucht!

Leimen/ St.Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 02 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Cafe in der Hansastraße ein.

Hier entwendeten der oder die Täter einen Tresor mit den Tageseinnahmen in bislang unbekannter Höhe und entfernen sich vom Tatort.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Polizeiposten in Leimen unter 06224 17490 zu melden.

