POL-BO: Alleinunfall - Kradfahrer (40) schwer verletzt

Bochum (ots)

Auf regenasser Fahrbahn ist ein 40-jähriger Herner am gestrigen 18. November mit seinem Kleinkraftrad gestürzt.

Der Mann war mit seinem Zweirad auf der Riemker Straße in Richtung Herner Straße unterwegs. Gegen 12 Uhr verlor er in Höhe der Riemkerstraße 12 die Kontroller über sein Fahrzeug. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

