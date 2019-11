Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl: 21-Jähriger trinkt Bier und flüchtet mit Hackfleisch

Herne (ots)

Er trank eine Flasche Bier und flüchtete dann mit einem Paket Hackfleisch: Nach einem Ladendiebstahl am Samstag, 16. November, hat ein Zeuge einen 21-jährigen Herner verfolgt und festgehalten.

Gegen 12.30 Uhr betrat der polizeibekannte 21-Jährige den Supermarkt an der Bielefelder Straße 130 in Holsterhausen. Er trank eine Flasche Bier aus dem Regal und verließ den Laden - ohne zu bezahlen - mit einem Paket Hackfleisch. Ein 36-jähriger Zeuge aus Gelsenkirchen verfolgte den Täter, der ihn zunächst zur Seite stieß und seine Flucht mit dem Hackfleisch fortsetzte. In Höhe der Bielefelder Straße 125 gelang es dem 36-Jährigen, den Mann zu stellen.

Die Polizei nahm den 21-Jährigen vorläufig fest.

Die Ermittlungen dauern an.

