Polizei Bochum

POL-BO: Unfall vor Zufahrt in Bochum - Bochumer (81) schwer verletzt

Bochum (ots)

Am heutigen 15. November, gegen 10 Uhr, kam es in Bochum auf der Castroper Straße kurz vor dem Schwanenmarkt zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Mönchegladbach von einer Zufahrt im Bereich Castroper Straße 1 aus nach rechts auf die Castroper Straße in Richtung Ostring. Dabei übersah sie einen von links kommenden 81-jährigen Bochumer in seinem Fahrzeug. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Senior schwer und musste zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallfahrzeuge kammen auf der Gegenfahrbahn der Castroper Straße (stadtauswärts) zum stehen. Die Unfallörtlichkeit wurde bis circa 12 Uhr gesperrt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 16.000 Euro.

