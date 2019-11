Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

"Hoffentlich geht jetzt ein Licht auf!" - Viel zu viele Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des heutigen 15. Novembers führte ein Team der Schwerlastgruppe des Bochumer Verkehsdienstes eine gezielte Standkontrolle auf dem Harpener Hellweg durch.

In der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr war das Augenmerk der Polizeibeamten auf die Beleuchtung der Fahrzeuge gerichtet.

In nur 60 Minuten stellten die Polizisten an dieser Örtlichkeit mehr als 20 Verstöße fest. Vom Kleinwagen bis zum 40-Tonner, alles war dabei.

"Schnelle Blinker", Massefehler, bei denen Leuchtmittel falsch aufleuchten und leichte Beanstandungen, wie zum Beispiel der Defekt einer äußeren Begrenzungsleuchte, machten ein Anhalten unabdingbar.

An einem Fahrzeug funktionierte im Frontbereich nur noch eine der beiden Standlicht-Birnen, was bei Dunkelheit einfach lebensgefährlich ist.

Bei einem Lkw mit Kastenaufbau wurde festgestellt, dass nur ein Rücklicht funktionierte. Die Begrenzungsleuchten waren nahezu komplett defekt und das Bremslicht funktionierte überhaupt nicht mehr. Gerade der Ausfall der Bremslichter ist für den nachfolgenden Verkehr sehr gefährlich.

In diesen beiden Fällen wurde die Weiterfahrt lediglich bis zur Werkstatt gestattet.

Insgesamt leiteten die Beamten zwölf Mängelberichtsverfahren ein und setzten die zuständigen Straßenverkehrsämter in Kenntnis.

Mit der Hoffnung, dass jetzt "ein Licht aufgeht", an dieser Stelle erneut unser Appell an alle Kraftfahrzeugführer: "Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Sie Ihre Beleuchtung regelmäßig kontrollieren - am besten direkt vor der nächsten Fahrt. Fehler in der Beleuchtung können zu lebensgefährlichen Situationen auf unseren Straße führen und stellen in der Regel immer einen erheblichen Mangel dar, der bei Nichtbeseitigung sogar zu einer Zwangsstilllegung führen kann.

