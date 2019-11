Polizei Bochum

Unfall beim Abbiegen auf Tankstellengelände: Auto kollidiert mit Pedelec!

Herne

In der Herner Innenstadt ist es am gestrigen Abend (11. November) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pedelec-Fahrer (62) verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 31-jähriger Herner gegen 20 Uhr mit seinem Wagen den Westring in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 102 wollte der Autofahrer zu der Tankstelle abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Pedelec-Fahrer (62), der zu diesem Zeitpunkt auf einem separaten Radweg des Westrings in gleicher Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß geriet der 62-jährige Herner mit seinem Fahrrad nach rechts gegen einen Mauervorsprung und stürzte anschließend zu Boden.

Rettungssanitäter brachten den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

