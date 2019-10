Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung mit Baseballschlägern

Bochum (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Wochenende im Bochumer Stadtzentrum sucht die Polizei Zeugen.

Sieben Männer sind am Samstagabend, 12. Oktober, gegen 23.30 Uhr im Bereich der Brüderstraße 11 mit einer Gruppe von mehr als 20 Männern in Streit geraten. Nach Zeugenaussagen griff die größere Gruppe die sieben Männer im weiteren Verlauf mit Baseballschlägern an. Als diese mit einem Auto flüchteten, beschädigten die Angreifer das Fahrzeug erheblich. Den Geschädigten gelang die Flucht. Sie blieben unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Bochumer Kriminalwache unter der Telefonnummer 0234 / 909 - 4441 in Verbindung zu setzen.

