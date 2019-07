Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Handwerker bestehlen Mann in Herne

Herne (ots)

Am Mittwochvormittag (24. Juli) ist ein Senior in Wanne auf falsche Handwerker reingefallen - die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Um 11 Uhr vormittags klingelte es bei dem Mann aus Wanne an der Wohnungstür. Vor ihm stand ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Firma, der vorgab die Gastherme kontrollieren zu wollen. Weil bereits am Vortag ein Zettel im Hausflur auf eine solche Kontrolle hinwies, war der Senior nicht besonders misstrauisch und ließ den Mann herein.

Später stellte das Opfer fest, dass Wertgegenstände für mehrere Tausend Euro aus dem Schlafzimmer fehlten.

Der vermeintliche Handwerker wird so beschrieben: männlich, circa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, braunes Haar und 40-45 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kann sachdienliche Hinweise geben, wem ist es Verdächtiges am 23. und 24. Juli im Bereich des Wohnblocks Wibbeltstraße/Wanner Straße/Heinestraße/Hauptstraße aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, Tel. 0234 909 8505 oder 0234 909 4441 (außerhalb der Bürodienstzeiten).

