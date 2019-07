Polizei Bochum

POL-BO: Drei Festnahmen nach Raubdelikt in Herne

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt am gestrigen Mittwoch, 24. Juli, sind drei junge Männer (13, 15, 18, alle aus Herne) vorläufig festgenommen worden.

Die drei kamen um 6.30 Uhr morgens mit einem 23-jährigen Herner am Konrad-Adenauer-Platz ins Gespräch. Der Herner schloss sich der Gruppe an, zusammen begaben sie sich zu einer nahegelegenen Grünfläche.

Plötzlich griff einer der Männer den 23-Jährigen von hinten an und brachte ihn zu Boden. Die Gruppe bedrohte den Mann und forderte seine Wertgegenstände. Während der Herner von zwei Personen am Boden festgehalten wurde, entriss ihm der dritte dessen Geldbörse, sein Handy und einen hochwertigen Gürtel. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte der Polizei Herne drei männliche Personen auf der Vinckestraße vorläufig fest. Alle drei sind polizeibekannt.

Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

