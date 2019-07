Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung erfolgreich - Gesuchter Mann nach versuchtem Sexualdelikt ermittelt

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4331418) ist es am 6. März in einem Bus in Bochum zu einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil eines zwölfjährigen Schülers gekommen. Die Polizei hat mit einem Lichtbild Zeugen gesucht. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte die Identität des gesuchten Mannes (36 Jahre, aus Wattenscheid) ermittelt werden.

Wir danken den Medien für Ihre Mithilfe und bitten, die beiden Bilder des Mannes zu löschen und nicht wieder zu verwenden.

